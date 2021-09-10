Вышел трейлер "Человека божьего" с Микки Рурком и Александром Петровым

Компания "Ракета Релизинг" представила на YouTube локализованный трейлер греческой биографической драмы "Человек божий" (Man of God).

Лента рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых Греции, "божьего человека, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг".

Режиссер и сценарист - Елена Попович ("Изгой"). Сопродюсеры - Попович, Костас Ламбропулос ("Идеальные незнакомцы") и Игорь Нола ("МакМафия"). В ролях: Микки Рурк, Александр Петров, Арис Серветалис, Тония Сотиропулу, Яннис Станкоглу.

Картина взяла Приз зрительских симпатий на ММКФ этого года и была номинирована в категории "Лучший фильм".

Релиз - 14 октября.