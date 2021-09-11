Киев не желает быть "на крючке" Евросоюза

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на усталость от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается.

По его словам, Киев охотно внедряет реформы и является их сторонником. "Однако я откровенно устал, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду - не Украина не готова к пути в Европейский союз, а ЕС не готов принимать Украину", - цитирует РИА Новости Кулебу.

Украинский представитель отметил, что сейчас отношения Киева и Брюсселя выглядят как "стратегическая неопределенность". Вступление в организацию является не только техническим, но политическим вопросом.

"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят - работайте дальше", - резюмировал Кулеба.

В Евросоюзе неоднократно заявляли, что вступление Украины в организацию в ближайшие годы маловероятно. Киев находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения необходимых для вступления Копенгагенских критериев, полагает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. По данным вице-президента Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, запуск процедуры вхождения Украины в организацию, скорее всего, в ближайшие годы не произойдет.