Лауреат премии Андерсена Игорь Олейников: Рисую то, о чем думаю

В эти дни в Москве проходит главное мировое литературное событие - 37-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY). Более 700 офлайн-онлайн участников со всего мира будут обсуждать главные проблеме современной детской литературы и детского чтения. Главным событием форума станет вручение - "Золотой медали Андерсена", которую еще называют малой "Нобелевкой" по литературе". В 2020 году лауреатами стали писательница Жаклин Вудсон из США и художник-иллюстратор Альбертина из Швейцарии. И это - отличный повод побеседовать с Игорем Олейниковым, одним из самых ярких российских иллюстраторов и обладателем престижнейшей международной награды в области детской литературы. Книги с иллюстрациями Игоря Юльевича активно издаются не только в России, но и в Корее, США, Канаде, Италии, Греции, Японии, Швейцарии - словом, по всему миру.

В Российской государственной детской библиотеке в преддверии Всемирного конгресса IBBY открыли выставку ваших работ и работ Татьяны Мавриной - двух единственных российских лауреатов премии Андерсена. Для художников "обычных" выставка - это основной способ быть увиденным, своего рода вершина. А как в этом смысле относятся к выставкам иллюстраторы, произведения которых уже "доставлены" зрителю?

Игорь Олейников: Могу отвечать только за себя. Оригинал иллюстрации всегда интереснее видеть живьем, чем в книге. А потом, книгу видели далеко не все из тех, кто приходит на выставку. Для многих это первый взгляд. Но иногда мне все же нужно, чтобы зритель знал текст, к которому сделаны иллюстрации, так как зачастую я подхожу к иллюстрированию текста по-другому, нежели все привыкли. Стараюсь ломать стереотипы. Вот в случае с "Охотой на Снарка" получилось именно так. Но, к сожалению, очень мало кто читал эту вещь Льюиса Кэрролла, поэтому иллюстрации не производят должного эффекта. В отличие, например, от сказок Пушкина, где я тоже постарался подойти нестандартно ко всем с детства известным текстам.

Вспомните, какие книги у вас были любимыми в детстве?

Игорь Олейников: Я зачитывался фантастикой. Начал с "Человека-амфибии", дальше весь Беляев, потом "Аэлита", и пошло-поехало…

Игорь Юльевич, вы ведь немало проработали на "Союзмультфильме" художником-постановщиком. Это наложило какой-то отпечаток на вас как иллюстратора?

Игорь Олейников: Это мне очень помогает в работе. "Киношный" опыт много дает. Композиция, состояние, динамика, ракурсы. Я всегда могу сказать, что было до и что будет после моей иллюстрации. Кадр, выхваченный из фильма.

Можете из книг, которые иллюстрировали, выделить какую-то одну? Которую можете назвать самой любимой или самой важной.

Игорь Олейников: Да, на сегодняшний день это "Охота на Снарка" Кэрролла издательства "Вита Нова". Книга сделана на одном дыхании. Абсурдный текст, абсурдные иллюстрации.

А можете выделить кого-то из ваших коллег-иллюстраторов?

Игорь Олейников: Конечно. Из наших это Геннадий Калиновский, Сергей Алимов, Сергей Коваленков, Евгений Антоненков, Наталья Салиенко и много кто еще. Из зарубежных Шон Тан, Квинт Бухольц, Лисбет Цвергер, Барри Мозер, Адольф Борн - и тоже много кто еще.

Мир вокруг нас стремительно меняется. Вы, как человек, занимающийся созданием в том числе детских книг, замечаете какие-то изменения в требованиях, которые предъявляет своим создателям современная детская книга? Чем, условно, отличаются детские книги 2021 года от детских книг 1991 года?

Игорь Олейников: Не знаю. Я как рисовал то, что считал нужным и как считал нужным, так и рисую. Но в мире в детские книги пришли "зеленые" темы, темы болезни и смерти, темы страданий, войн. В наших книгах этого гораздо меньше, как мне кажется. Почему-то считается, что детям нельзя про "плохое". Вырастут - столкнутся, а пока не надо... То есть в целом детская книга стала ближе к реальной жизни. Хотя в свое время Николай Попов сделал книгу "Зачем?", так она до сих пор и переиздается во всем мире. Потому что тема очень животрепещущая.

Как бы вы оценили средний уровень детских книг, издающихся в России, по сравнению с зарубежными? Мы, если упрощать, отстаем, лидируем или находимся на одном уровне с зарубежными коллегами?

Игорь Олейников: Наши книги по-прежнему выделяются среди мировых. В советское время они выделялись некоей "одинаковостью", соцреализм, как ни крути, делал свое дело (в 60-е появились новые художники, но их было мало). Сейчас маятник качнулся в другую сторону - "евростиль", так сказать. И все равно зарубежную книгу почти всегда можно отличить от нашей. Вот можно, и все тут. Какая-то врожденная раскрепощенность мышления, внутренняя свобода, что ли…

Несколько лет назад вы говорили в интервью, что все больше уходите во взрослую книгу: есть ли какие-то принципиальные отличия в том, как вы работаете над книгами для взрослых и для детей?

Игорь Олейников: Я и в детской книге не особо себя сдерживал. Рисовал так, как считаю нужным, а во взрослой… Собственно, я беру книгу, которую может читать и подросток - другое дело, что они уже почти не читают (улыбается), - и делаю ее с позиции взрослого человека. Я не задумываюсь о том, что вдруг это не поймут. Рисую как считаю правильным, то, о чем думаю. Разговариваю на равных. Вкладываю свои мысли в иллюстрацию. С детской так, боюсь, не прокатит. Как сказал один бельгийский иллюстратор, "я рисую для родителей, чтоб они объяснили детям". Если, конечно, детям это интересно (улыбается).

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