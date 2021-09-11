Первые бойцы "Альфы" использовали бронежилеты времен войны

Операция по освобождению заложников из изолятора временного содержания в Сухуми, 1990 год. Фото: Ираклия Чохонелидзе / ТАСС

При создании специального подразделения "Альфа" в 1974 году в СССР испытывали зарубежное оружие и экипировку. Об этом в интервью "РГ" рассказал первый командир "Альфы" - Герой Советского Союза генерал-майор Виталий Бубенин.

Началось все с того, что в Советский Союз для испытаний доставили иностранные образцы вооружения, средства защиты и другое снаряжение. Однако стрелковое оружие по боевым характеристикам оказалось слишком слабым.

"Это были американские и английские средства защиты, которые производились из стеклопластика. При испытании пули пистолета "Кольт" застревали в них, но динамического удара они не держали. А "Макаров" прошивал эти бронежилеты насквозь. И мы перешли на наше вооружение: АК-47, СВД и ПМ. Лучше него ничего тогда не было", - рассказал "РГ" Виталий Бубенин.

Генерал также отметил, что на момент создания "Альфы" самым прочным отечественным бронежилетом оказался образец, разработанный еще во время Великой Отечественной войны. Весил он 9 килограммов, но, по словам первого командира спецподразделения, по тем временам это было вполне приемлемо.