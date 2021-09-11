Под Белгородом пропали два мальчика

В Белгородской области организована доследственная проверка по факту самовольного ухода из дома двух детей.

По информации регионального СУ СК, вечером 10 сентября после незначительной ссоры с отцом два мальчика 10 и 11 лет ушли из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. С собой они захватили "некоторую сумму денег". Сообщается, что дети живут в многодетной семье, и 10-летний ребенок ранее из дома уже уходил.

- Следователь следственного отдела, следователь-криминалист во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Белгородской области, волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" проводят поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавших детей, - сообщили в ведомстве.

Осмотрено место жительства мальчиков, опрошены родные, изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних.