Пропавших под Белгородом мальчиков нашли

Пропавших в Белгородской области мальчиков из многодетной семьи нашли живыми.

"Детей нашли. Живы, все у них в порядке", - цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Елену Козыреву.

После ссоры с отцом 10 и 11-летний мальчики вечером 10 сентября убежали из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. С собой дети прихватили деньги.

Их поисками занимались полицейские, следователи регионального СК РФ, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Ранее областное следуправление СК сообщало, что дети живут в многодетной семье, и 10-летний ребенок до этого уже уходил из дома.