Путин заявил о важности электробусов

Президент Владимир Путин высоко оценил запуск в Москве электробусов - это важно для экологии. Об этом зашла речь на встрече Владимира Путина с мэром Москвы в Кремле в День города.

"Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, но это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов", - отметил глава государства. "Москва - крупный промышленный центр, крупный транспортный центр. Знаю, что ваша команда этим вопросам уделяет должное внимание", - подчеркнул он и поинтересовался ситуацией с экологией.

"Считается, что большие города обречены на плохую экологию, и чем больше город, тем хуже экология. На самом деле современные города могут сломать эту тенденцию", - сказал Сергей Собянин. И сделать это можно за счет экологически чистой промышленности, уверен он. "Конечно, вы правильно говорите о программе замены общественного транспорта", - заметил мэр. На базе "КАМАЗа" и "ГАЗа" делаются одни из лучших машин в мире. "Это новая отрасль, по сути дела, родилась, и до конца года уже в Москве их будет ходить около тысячи", - сказал Собянин про электробусы. "То есть это уже вполне реальный большой парк, по которому можно теперь сказать, что это прижилось, что это работает даже в наших северных условиях", - оценил он.

Столичный градоначальник сообщил, что количество вредных выбросов в городе уменьшилось в 1,5-2 раза, а около магистралей и проспектов - в 2-3 раза. "Поэтому, конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается. Благодаря всем: и автомобилистам, которые сегодня берут машины лучшего качества, городскому транспорту, городским программам - все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее экология будет улучшаться", - заключил он.