В Приморье шестерых медвежат-сирот выпустили в тайгу

Шестерых медвежат-сирот выпустили в дикую природу после реабилитации.

Как сообщает Межрегиональная общественная организация "Центр "Тигр", все они попали к ним в начале года. Кого-то подкинули к воротам, кого-то спасли сотрудники охотнадзора или местные жители.

Сейчас каждый из зверей превратился из двухкилограммового комочка в 20 килограммового медведя.

"У них еще достаточно времени до зимних холодов привыкнуть к самостоятельной жизни: желуди, кедровые орехи, рябина, плоды лиан, дикие яблоки, личинки муравьев и различные виды растений станут их основными кормами", - сообщает Центр.

Справка "РГ"

Центр реабилитации тигров и других редких животных появился в Приморском крае в 2012 году. Его подопечными были более десяти тигров и даже один африканский лев. Кроме того, здесь периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты и другие дикие животные и птицы.