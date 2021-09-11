Возбуждено дело об использовании катера ТОФ для рыбалки

Начальник вспомогательной службы Тихоокеанского флота стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Этот факт выявила военная прокуратура ТОФ во время проверки. Установлено, что с мая 2019-го по сентябрь 2020 года он незаконно использовал в личных целях морской буксир, необходимый для постановки военных кораблей к причалам.

"Подозреваемый со своими знакомыми и друзьями совершал на судне морские прогулки, организовывал рыбалку", - сообщает Главная военная прокуратура.

На заправку спецтранспорта дизелем ушел как минимум один миллион рублей. Именно в эту сумму оценивается ущерб государству.

Ход расследования держит на контроле военная прокуратура Тихоокеанского флота.