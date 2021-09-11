Первый инклюзивный учебный центр открылся в арт-поместье под Пензой

В Пензенской области благотворительный проект "Квартал Луи", где живут люди с инвалидностью, в арт-поместье "Новые берега" открыл два новых объекта - жилой коттедж и реабилитационно-оздоровительный комплекс. Они влились в действующий жилой квартал коттеджей, где дома построены и устроены с учетом всех современных тенденций инклюзивного дизайна. В арт-поместье "Новые берега" открыты и работают мини-ферма, гончарская мастерская, цех упаковки, арт-кафе, инклюзивный храм, open-air площадка, есть даже своя следж-хоккейная команда.

Теперь к ним добавились новый жилой коттедж, а главное - реабилитационно-оздоровительный комплекс. Он включает бассейн, спа, сауну, массажные кабинеты и фитнес-зал. Все они так же адаптированы для людей с инвалидностью.

Одновременно, оздоровительный комплекс - это учебный центр и новые рабочие места для особенных людей. Тут резиденты "Новых берегов" из девяти регионов страны не только укрепляют здоровье, но работают инклюзивными тренерами по оздоровлению. Потом приобретенные навыки и квалификацию они, защитив свои проекты, поедут применять по городам и весям страны.

"Новые берега" - третий и самый масштабный проект "Квартала Луи". Коттеджный поселок новой культуры и инфраструктуры построен и разрастается в селе Богословка Пензенской области. В нем живут и учатся активные молодые люди с разными формами инвалидности и семьи, где воспитываются дети с ментальными особенностями. Все резиденты арт-поместья получают помощь кураторов и специалистов, проходят обучение, и если могут и хотят, то работают на социально-предпринимательских площадках инклюзивного поместья.

- С открытием реабилитационно-оздоровительного и учебного центров "Новые берега" - это уже "Сколково" для людей с инвалидностью, - заявила на их открытии учредитель "Квартал Луи", сенатор Совета Федерации Мария Львова-Белова, - это наша акселераторская программа. Люди с инвалидностью приезжают сюда не жить, а учиться жить среди людей, имея свое дело или мечту. Потом они вернутся к себе домой, чтобы реализовать свои проекты или творческие программы в жизнь.

Сенатор СФ Мария Львова-Белова - мама 22 детей, многих из которых она взяла на воспитание из детских домов и интернатов. 13 из них - с инвалидностью. Проекты Марии Львовой-Беловой организованы при участии и поддержке Русской Православной Церкви.

Сейчас в "Новых берегах" проживают 40 резидентов из девяти регионов России. Среди них - выпускники детских домов с ментальными особенностями, для которых "Новые Берега" стали единственной альтернативой психоневрологическим интернатам. Продолжая курировать благотворительные проекты "Квартала Луи", сенатор Мария Львова-Белова продвигает в Совете Федерации законы, связанные с улучшением социальной сферы, жизни людей с инвалидностью.

Справка "РГ"

Благотворительный проект "Квартал Луи" создан в 2013 году для молодых людей с инвалидностью, чтобы дать им возможность образования, самореализации и трудоустройства. У проекта три площадки в Пензенской области - "Дом на Березовском", "Дом Вероники" и "Новые берега", где резиденты получают навыки самостоятельной жизни. Ожидается открытие филиалов "Квартала Луи" в нескольких регионах России.