В Ростове определили победителя чемпионата школьных спортивных клубов

В Ростове-на-Дону на стадионе гимназии №118 завершился первый чемпионат школьных спортивных клубов, приуроченный к празднованию 272-летия со дня основания города.

За почетный трофей боролись мальчишки в возрасте от 12 до 14 лет из разных учебных заведений донского мегаполиса.

Отметим, что команде Ворошиловского района удалось победить сразу в двух состязаниях - в тимбилдинге среди педагогов общеобразовательных учреждений и "Веселых стартах" среди дошкольных образовательных учреждений. А лучшим игроком чемпионата школьных спортивных клубов по футболу стал 7-летний Тимофей Подопригора, самый юный из победителей.

"Дорогие дети, родители и учителя. Совсем недавно на прошедшей Олимпиаде жители Ростова завоевали 14 медалей и это - ориентир, на который следует равняться и превзойти. Желаю вам, юным спортсменам, больших достижений в спорте", - сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

После серии напряженных игр главная награда - Кубок главы администрации Ростова-на-Дону - отошел спортивному клубу "Старт" лицея №11 Пролетарского района.

Отметим, что в настоящее время в Ростове-на-Дону создан 101 школьный спортивный клуб, на базе которого культивируется 45 видов спорта и занимаются более 20 тысяч школьников.