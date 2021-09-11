Умер актер Александр Иваненко

9 сентября скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Александр Иваненко.

Информация о смерти артиста, со ссылкой на его близких, появилась на портале Кино-Театр.ру.

Александр Васильевич Иваненко родился 8 июля 1948 года. Окончил Театральное училище имени Щукина - актерский и режиссерский факультеты, и Высшие театральные курсы при Министерстве Культуры РСФСР.

Работал актером и режиссером в театрах Ульяновска, Магнитогорска, Таганрога и Севастополя.

Сниматься начал в 80-х: "Скакал казак через долину", "22 июня, ровно в 4 часа…", "Сдвиг", "Побег", "Однажды в Ростове", "Улыбка пересмешника", "Ищейка", другие проекты.

Автор и исполнитель бардовской песни. На литературных сайтах проходит под ником Александр Некаинов.