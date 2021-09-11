Умер актер из "Глухаря" и "Интернов" Владимир Яковлев

Скончался советский, российский актер кино, театра и ТВ Владимир Яковлев. Об этом сообщается на портале Кино-Театр.ру.

Владимир Львович Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. Профессионально занимался спортом - мастер спорта по академической гребле, КМС по боксу.

В 1986-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, курс Царева. Служил в Малом театре и Театре "Модерн".

Сниматься начал с 80-х, дебютировав главной ролью, боксера Кедрова, в спортивной драме "Поражение после победы".

Далее - Хальдер в сказке "Фантастическая история", завхоз на зоне в "По прозвищу "Зверь" с Певцовым, Мазут в "Глухомани", участковый Голубев в "За последней чертой" - с Сидихиным и Тальковым.

Всего на счету артиста более 170 фильмов и сериалов - "Исповедь содержанки", Федор, главная роль в "Черных беретах", "Золотое дно", "Сармат", "Оперативный псевдоним", "МУР есть МУР", "В круге первом", "Интерны", "След", "Марш Турецкого", "Зверобой", "Ранетки", сыщик Михалыч в "Моргоше", "Глухарь", "Меч", "Десантура".