В Киргизии задержали члена ЦИК за крупное мошенничество

Спецслужбы Киргизии задержали за крупное мошенничество члена ЦИК республики. Речь идет о сумме, превышающей полмиллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

По данным спецслужб, член ЦИК еще летом прошлого года взял с одного из кандидатов в депутаты 550 тысяч долларов за лобби. Он обещал политику включить его в первую пятерку от партии, которая готовилась участвовать в выборах в парламент и считалась одним из фаворитов. В сговоре с членом Центризбиркома, как утверждают в ГКНБ, был один из лидеров политической организации.

Обязательства перед кандидатом выполнены не были. Гражданину вернули 300 тысяч долларов из переданной ранее суммы. Оставшуюся часть политик не получил и через некоторое время обратился в правоохранительные органы. По факту возбудили уголовное дело.

- С учетом особого статуса члена ЦИК, генпрокурор уведомил его о подозрении в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - отмечают в пресс-центре Госкомитета нацбезопасности. - Первомайский районный суд Бишкека избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ на весь период следствия.