Во Франции ведущему выплатят более 5 млн евро за прекращение его шоу

Апелляционный суд Парижа обязал телеканал C8, входящий в крупнейший телекоммуникационный холдинг Франции Canal+, выплатить ведущему Тьерри Ардиссону более 5,15 миллиона евро за внезапную остановку его программы Salut les Terrens ("Привет, земляне") в середине 2019 года, сообщает Le Parisien. "Это не триумф, это применение закона и уважение морали в бизнесе", - заявил AFP Me Жан Эннокки, юрист бывшего телеведущего. Группа Canal + не пожелала комментировать решение суда.

Тьерри Ардиссон запустил свое шоу на Canal + в 2006 году, а затем перешел на C8 в 2016 году. Программа была остановлена в 2019 году после отказа ведущего продавать шоу за половину цены и, по его словам, делать "дешевое телевидение". В январе 2020 года коммерческий суд Парижа обязал канал группы Canal + выплатить 811 500 евро Тьерри Ардиссону за "внезапное прекращение коммерческих отношений", при этом судьи посчитали, что канал слишком быстро уведомил ведущего о своем решении прекратить трансляцию шоу 17 мая 2019 года, за полтора месяца до конца сезона. Ардиссон, потребовавший 6,8 миллиона евро, решил обжаловать это решение, недовольный полученной суммой компенсации.

На этот раз канал C8 должен будет заплатить 3 800 476 евро продюсерской компании Ardis и 2 293 657 евро Teleparis, поставщику услуг, который снимал шоу и в котором Тьерри Ардиссон владеет почти половиной акций (49,94% акций). Teleparis получит дополнительно 417 587 евро "в результате сокращения штатов после внезапного прекращения деловых отношений", согласно судебному решению.

Тьерри Ардиссон и две компании должны будут со своей стороны выплатить C8 50 тысяч евро "в качестве компенсации за нарушение статьи о конфиденциальности".