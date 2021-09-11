Новости

Модное пространство появилось на севере Москвы 20:25
Роспотребнадзор не получал жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму 20:22
Во Франции ведущему выплатят более 5 млн евро за прекращение его шоу 20:08
Трамп осудил некомпетентность Байдена в Афганистане 19:58
Дубль Роналду помог "МЮ" обыграть "Ньюкасл" 19:20
Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио 18:56
Киев не желает быть "на крючке" Евросоюза 18:41
Путин прибыл в Псковскую область 18:35
Роналду забил в дебютном матче за "Манчестер Юнайтед" 18:12
Туктамышева чисто исполнила тройной аксель на прокатах сборной 17:49
Камила Валиева поменяла программу на олимпийский сезон 17:49
Российские дипломаты почтят память жертв теракта 2001 года в США 17:47
Меркель и премьер Польши обсудили "Северный поток-2" 17:43
Самый богатый человек мира инвестировал в занимающийся бессмертием стартап 17:39
Алена Косторная осталась недовольна прокатом короткой программы в Челябинске 17:29
Александра Трусова упала с тройного акселя на контрольных прокатах 17:27
Меркель сожалеет о провале коалиции НАТО в Афганистане 17:19
Мирзов не сыграет в матче против "Спартака" 17:19
Президент Эстонии считает, что Украина еще не скоро вступит в Евросоюз 17:01
Анна Щербакова рассказала, как отразился на подготовке к сезону перелом пальца 16:57
Российская команда в 12-й раз выиграла Кубок легенд по футболу 16:54
Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования 16:46
Начался финал трека "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России" 16:36
Мурашко оценил вероятность нового всплеска заболеваемости COVID-19 16:13
Володин призвал распространять опыт реновации Москвы на другие регионы 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 20:08
Рубрика: В мире

Во Франции ведущему выплатят более 5 млн евро за прекращение его шоу

Текст: Максим Макарычев

Апелляционный суд Парижа обязал телеканал C8, входящий в крупнейший телекоммуникационный холдинг Франции Canal+, выплатить ведущему Тьерри Ардиссону более 5,15 миллиона евро за внезапную остановку его программы Salut les Terrens ("Привет, земляне") в середине 2019 года, сообщает Le Parisien. "Это не триумф, это применение закона и уважение морали в бизнесе", - заявил AFP Me Жан Эннокки, юрист бывшего телеведущего. Группа Canal + не пожелала комментировать решение суда.

Фото: EPA
Во Франции прошло более 200 акций противников санитарных пропусков

Тьерри Ардиссон запустил свое шоу на Canal + в 2006 году, а затем перешел на C8 в 2016 году. Программа была остановлена в 2019 году после отказа ведущего продавать шоу за половину цены и, по его словам, делать "дешевое телевидение". В январе 2020 года коммерческий суд Парижа обязал канал группы Canal + выплатить 811 500 евро Тьерри Ардиссону за "внезапное прекращение коммерческих отношений", при этом судьи посчитали, что канал слишком быстро уведомил ведущего о своем решении прекратить трансляцию шоу 17 мая 2019 года, за полтора месяца до конца сезона. Ардиссон, потребовавший 6,8 миллиона евро, решил обжаловать это решение, недовольный полученной суммой компенсации.

На этот раз канал C8 должен будет заплатить 3 800 476 евро продюсерской компании Ardis и 2 293 657 евро Teleparis, поставщику услуг, который снимал шоу и в котором Тьерри Ардиссон владеет почти половиной акций (49,94% акций). Teleparis получит дополнительно 417 587 евро "в результате сокращения штатов после внезапного прекращения деловых отношений", согласно судебному решению.

Тьерри Ардиссон и две компании должны будут со своей стороны выплатить C8 50 тысяч евро "в качестве компенсации за нарушение статьи о конфиденциальности".

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио
Попова рассказала, когда в российских регионах отменят масочный режим
В Крыму проследят за блокировкой смартфонов Xiaomi
Названа возможная причина взрыва газа под Липецком
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"