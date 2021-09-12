Нифантьев порекомендовал родителям школьников активнее участвовать в учебном процессе

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов и член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев в рамках вебинара обсудили с родителями столичных школьников актуальные вопросы организации учебного процесса и досуга школьников.

"Современные школьники и их родители в Москве имеют полное право участвовать в учебном процессе и влиять на него. Согласно федеральному закону об образовании мы имеем право выбирать форму обучения, отказываться от факультативов, знать все об обследованиях ребенка в школе, отказаться от добровольных взносов и пожертвований, а главное - родители могут участвовать в управлении школой", - отметил Кирилл Щитов.

Важное отличие нынешней школы от учебных заведений недавнего прошлого - цифровизация. Как пояснил Кирилл Щитов, цель ее вовсе не подготовить школы к переводу на "вечную удаленку", а обеспечить полную интеграцию учебного процесса на электронной платформе. Наиболее важные функции Московской электронной школы (МЭШ) - дополнительные тесты и задания, уроки от лучших преподавателей, а также электронный журнал и контроль прохода в школу и питания школьников.

Функции МЭШ могут стать еще одним инструментом повышения компьютерной грамотности ребят, уверен Кирилл Щитов. При этом член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев затронул актуальную проблему - чрезмерное увлечение школьников гаджетами.

"Социальные сети - вещь далеко не безобидная. Основная угроза - в том, что мы не можем контролировать их содержание с точки зрения безопасности и интересов ребенка. Бороться с ними административными методами, конечно, можно - многие из нас так и делают, но куда эффективнее предложить альтернативу. Над ней должны задуматься и родители, предлагая интересные занятия для всей семьи, и государство. Именно поэтому появляется все больше кружков и секций", - отметил Нифантьев.

Он подчеркнул, что они должны быть максимально доступны и разнообразны, отвечая интересам ребят. При наличии такой альтернативы в реальной жизни проблема вреда от виртуального времяпрепровождения сведется к нулю.

Председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина отметила, что родители современных школьников действительно могут сильно влиять на организацию учебного процесса в школе. При этом очень важно составлять расписание активностей на свободное от учебы время, чтобы школьник проводил его с максимальной пользой.

"При грамотном планировании дня ребенок всегда будет занят интересным делом, которое будет развивать его творческие способности, аналитическое мышление или укрепляет здоровье. Тогда и времени на гаджеты практически не останется", - подчеркнула Шлямина.