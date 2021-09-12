В Чебоксарах при поддержке ПСБ открылся центр уличного баскетбола международного уровня

В Чебоксарах открылся центр уличного футбола, построенный в рамках первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям". Спортивная площадка размером 90х25 метров появилась на набережной чебоксарского залива и стала четвертой по счету в России.

За последний год аналогичные Центры уличного баскетбола при поддержке Промсвязьбанка были построены в Новомосковске, Туле, Калининграде. А до конца года такие же площадки откроются в Волгограде и Тюмени.

В церемонии открытия новой спортивной площадки принял участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашии Олег Николаев, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, а также серебряные призеры по баскетболу 3х3 Олимпийских игр в Токио в 2021 году Илья Карпенков и Анастасия Логунова в качестве почетных гостей.

"Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с Российской Федерацией Баскетбола, - это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому", - отметил Петр Фрадков.

Центры уличного баскетбола отвечают стандартам международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяют проводить массовые турниры и международные соревнования. Первое соревнование в Чувашии - Чемпионат города Чебоксары по баскетболу 3X3 - состоялось 12 сентября, в день открытия Центра. ЦУБ состоит из баскетбольной и стритбольных площадок, пространства для занятий воркаутом, оборудованного тренажерами, зон с трибунами для болельщиков. Площадка может также использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО.

Олег Николаев на церемонии открытия центра уличного баскетбола поблагодарил ПСБ за то, что жители Чувашии и Чебоксар получили возможность проводить время активно и содержательно, оттачивая здесь свое мастерство. Он отметил, что на площадке мирового уровня можно проводить любые соревнования и заниматься в любое время года: главное активно двигаться и одеться по погоде. Также глава республики пожелал бережно, но эффективно использовать спортивное сооружение.

Андрей Кириленко добавил, что крайне важно открывать такие центры, особенно для детей.

"Мне кажется это не столько баскетбольная площадка, сколько просто прекрасное место и точка притяжения для юных горожан. У ребят есть возможность, гуляя по заливу, заходить сюда, заниматься на турниках, других спортивных снарядах, и, кончено, играть в баскетбол. И здесь могут быть не только дети, но и взрослые: на ней могут собираться все горожане от мала до велика. Безусловно мы будем продолжать этот проект при поддержке Промсвязьбанка. И напомню главный девиз уличного баскетбола: со двора на Олимпиаду", - отметил Кириленко.