В Анапе в течении часа потушили пожар в частной гостинице

На улице Гоголя в Анапе загорелась частная гостиница. Сигнал диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступил в 17.05. К месту вызова были направлены подразделения гарнизона.

По прибытию к месту ЧП первого подразделения установлено, что площадь пожара составляет 70 м2. В его тушении были задействованы три единицы техники и девять сотрудников МЧС.

По информации пресс-службы ведомства, из гостиницы было эвакуировано 25 человек, пострадавших нет. В 17.53 спасатели доложили о ликвидации возгорания.