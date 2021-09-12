В Краснодаре открыли бюст Феликсу Дзержинскому

Новости

ЦСКА ушел от поражения в матче против "Арсенала" 16:04
Посольство РФ: В аэропорту Праги задержали россиянина 15:46
Москву со вторника ждет резкое похолодание 15:42
Путин приедет на военные учения "Запад-2021" 15:21
Эпидемиолог рассказал, когда россияне смогут снять маски 15:11
Путин вспомнил про сломанный на тренировке нос 15:05
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей над морем 14:29
Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 14:21
Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд 14:19
Секретарь СНБО Украины Данилов выступил за отказ от кириллицы 13:50
В Росрыболовстве рассказали о ценах на икру и красную рыбу 13:08
Полиция возбудила дело о краже медалей у теннисистки Весниной 12:53
Солистка легендарной диско-группы Baccara Мария Мендиола умерла в Мадриде 12:51
Премьер Беларуси заявил о рекордном внешнеторговом сальдо 12:48
В Подмосковье ранее судимый мужчина избил 9-летнюю девочку 12:28
Лукашенко принимает участие в стратегическом учении "Запад-2021" 11:59
Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы 11:28
В Москве 12 сентября установилась июльская погода 11:27
В Свердловской области попрощаются с известной телеведущей 11:25
Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне 10:44
В Xiaomi не получали жалоб о блокировке своих смартфонов в Крыму 10:29
Аналитики выяснили, где живут самые экономные нарушители ПДД 09:57
В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге патриарх отслужит Литургию 09:51
У теннисистки Весниной украли олимпийские медали 09:43
"Нафтогаз" подтвердил закупки более дорогого газа 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 15:10
Рубрика: Общество

В Краснодаре открыли бюст Феликсу Дзержинскому

Текст: Татьяна Павловская

Мемориал разместили на территории школы № 32, которой в 2017 году было присвоено имя основателя органов безопасности России Феликса Дзержинского. В церемонии открытия бюста приняли участие представители власти, правоохранительных органов, ветераны и общественники. На мероприятии также присутствовал правнук самого известного российского чекиста Владимир Дзержинский.
Дзержинский: "Если человек не справляется с делом - уходи, дай место другим"

- Хочу выразить слова огромной благодарности всем, кто принимал участие в создании и установке бюста. Сегодняшнее открытие - это знаковое событие для семьи Дзержинского. Для ветеранов органов безопасности и коллектива школы, - отметил он в своем выступлении.

С инициативой об установке этого бюста к депутатам городской Думы обратился коллектив школы № 32 совместно с ветеранами органов безопасности. Краснодарские парламентарии инициативу поддержали. Соответствующее решение было принято 22 апреля 2021 года. Имя Феликса Дзержинского городская Дума Краснодара присвоила школе № 32 в 2017 году. Общеобразовательное учреждение является лидером в гражданско-патриотическом и военно-патриотическом воспитании детей и активно взаимодействует с ветеранской организацией Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. С 1977 года на территории этой школы работает один из лучших школьных музеев Краснодара - "Связь поколений", в котором представлены исторические материалы и экспонаты о городе, Великой Отечественной войне, а также службе ВЧК-КГБ-ФСБ РФ и её основателе, государственном деятеле Феликсе Дзержинском.

Заместитель председателя городской Думы Зорик Садоян передал школьному музею от ветеранов УФСБ по Ставропольскому краю картину-чеканку с портретом Дзержинского. После церемонии открытия прошло возложение цветов к новому памятнику.

В регионах Общество Образование Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
Стало известно о содержании документа ФБР о терактах 11 сентября
Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне
МАГАТЭ и Тегеран договорились продолжать контакты по ядерной сделке
В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта