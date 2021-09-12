В Краснодаре открыли бюст Феликсу Дзержинскому

Мемориал разместили на территории школы № 32, которой в 2017 году было присвоено имя основателя органов безопасности России Феликса Дзержинского. В церемонии открытия бюста приняли участие представители власти, правоохранительных органов, ветераны и общественники. На мероприятии также присутствовал правнук самого известного российского чекиста Владимир Дзержинский.

- Хочу выразить слова огромной благодарности всем, кто принимал участие в создании и установке бюста. Сегодняшнее открытие - это знаковое событие для семьи Дзержинского. Для ветеранов органов безопасности и коллектива школы, - отметил он в своем выступлении.

С инициативой об установке этого бюста к депутатам городской Думы обратился коллектив школы № 32 совместно с ветеранами органов безопасности. Краснодарские парламентарии инициативу поддержали. Соответствующее решение было принято 22 апреля 2021 года. Имя Феликса Дзержинского городская Дума Краснодара присвоила школе № 32 в 2017 году. Общеобразовательное учреждение является лидером в гражданско-патриотическом и военно-патриотическом воспитании детей и активно взаимодействует с ветеранской организацией Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. С 1977 года на территории этой школы работает один из лучших школьных музеев Краснодара - "Связь поколений", в котором представлены исторические материалы и экспонаты о городе, Великой Отечественной войне, а также службе ВЧК-КГБ-ФСБ РФ и её основателе, государственном деятеле Феликсе Дзержинском.

Заместитель председателя городской Думы Зорик Садоян передал школьному музею от ветеранов УФСБ по Ставропольскому краю картину-чеканку с портретом Дзержинского. После церемонии открытия прошло возложение цветов к новому памятнику.