В Югре готовы ежемесячно платить призерам олимпиад

Правительство Югры взяло на себя обязательство выплачивать ежемесячно победителям соревнований высшего мирового ранга до 30 тысяч рублей после их выхода на пенсию.

Речь идет о пожизненном материальном обеспечении спортсменов и тренеров за спортивные достижения по итогам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, всемирных шахматных олимпиад. Завоевавшим золотую медаль сулят 30 тысяч рублей в месяц, серебряную - 25, бронзовую - 20. Тренера вознаградят 15 тысячами рублей. Право на выплату имеют те, кто получает страховую пенсию по старости и зарегистрирован по месту жительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Решение о материальном обеспечении принято накануне на заседании регионального правительства.

Сегодня, по данным местных властей, в Югре проживают 33 победителя и призера Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной олимпиады и 16 их тренеров.