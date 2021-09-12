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12.09.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

СК проконтролирует расследование детоубийства в челябинской деревне

Текст: Анатолий Меньшиков

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился взять под особый контроль расследование детоубийства, совершенного на этой неделе в частном доме в одном из челябинских сел, а прокуратура региона приступает к оценке действия и бездействия должностных лиц, которые, вероятно, косвенно поспособствовали совершению страшного преступления.

Фото: РИА Новости
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Стали известны некоторые новые детали произошедшего в деревне Яринка Уйского района. Сожитель матери младенца задушил его в ее отсутствие, опустил тело в подпол, после чего вместе с женщиной покинул дом, где некоторое время они проживали, уехал в другой район региона. Где и был задержан. Ранее он уже поднимал руку на малыша. Разумеется, вызывает вопросы поведение матери девочки до и после преступления.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних, в том числе полноте проведенной работы с семьей, с учетом того, что подозреваемый в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за причинение ранее побоев убитому ребенку", - подчеркивают в прокуратуре Челябинской области.

По сообщению пресс-службы СК России, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате комитета.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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