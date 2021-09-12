В Екатеринбурге Росгвардия окружила дом из-за угрозы взрыва гранаты

Сегодня во второй половине дня силовики оцепили многоэтажный дом по улице Союзной, соединяющий Ленинский и Чкаловский районы уральской столицы. Причиной послужило сообщение о возможности применения одним из жителей дома взрывного устройства.

На место прибыли подразделения отдела полиции по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области, отряд спецназа Росгвардии. Часть жителей дома была эвакуирована, после чего бойцы спецназа, проникнув в известную им квартиру, задержали мужчину 43-44 лет, водителя по профессии, злоупотребляющего спиртным.

Как пояснил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, силовые подразделения были подняты по тревоге, ставшей следствием ссоры между мужчиной и женщиной. Она ушла от него, а он постращал муляжом ручной противопехотной гранаты. Взрывных устройств не обнаружено.