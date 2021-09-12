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12.09.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге Росгвардия окружила дом из-за угрозы взрыва гранаты

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: e1.ru Фото: e1.ru
Фото: e1.ru

Сегодня во второй половине дня силовики оцепили многоэтажный дом по улице Союзной, соединяющий Ленинский и Чкаловский районы уральской столицы. Причиной послужило сообщение о возможности применения одним из жителей дома взрывного устройства.

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На место прибыли подразделения отдела полиции по Екатеринбургу, ГУ МВД по Свердловской области, отряд спецназа Росгвардии. Часть жителей дома была эвакуирована, после чего бойцы спецназа, проникнув в известную им квартиру, задержали мужчину 43-44 лет, водителя по профессии, злоупотребляющего спиртным.

Как пояснил руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, силовые подразделения были подняты по тревоге, ставшей следствием ссоры между мужчиной и женщиной. Она ушла от него, а он постращал муляжом ручной противопехотной гранаты. Взрывных устройств не обнаружено.

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