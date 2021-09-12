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12.09.2021 11:25
Рубрика: Общество

В Свердловской области попрощаются с известной телеведущей

Текст: Анатолий Меньшиков

Тяжелая продолжительная болезнь отняла жизнь у 43-летней Анастасии Анисимовой - хорошо известной многим жителям Свердловской области в качестве тележурналиста. Ее часто называли "лицом регионального канала ОТВ".

На областное телевидение она пришла в 2001-м году, и работала на нем почти полтора десятка лет. Запомнилась зрителям как яркая ведущая программ "Кабинет министров", "Территория права", "Четвертая власть" и других. В последние годы Анастасия возглавляла пресс-службу крупной компании, а из жизни ушла в должности замдиректора областного департамента информационной политики. У ней остались двое детей и муж.

Правительство Свердловской области, региональное отделение Союза журналистов выражают соболезнование родным и близким Анастасии Анисимовой.

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