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12.09.2021 15:19
Рубрика: В мире

В Чили объявили о находке самого древнего птерозавра

Текст: Максим Макарычев
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Чилийские ученые объявили об открытии первых в истории южного полушария останков "крылатой ящерицы" юрской эпохи, известной как птерозавр. Окаменелости динозавра, который жил около 160 миллионов лет назад на территории современной пустыни Атакама, были обнаружены еще в 2009 году.

Фото: iStock
Окаменелые динозавры размером с два автобуса обнаружены в Китае

В субботу, 11 сентября, ученые подтвердили, что они принадлежат к рамфоринхинскому птерозавру - первому подобному существу, найденному в Гондване, доисторическом суперконтиненте, который позже сформировал сушу в южном полушарии.

Исследователь Джонатан Аларкон из Чилийского университета сказал, что у этих существ был размах крыльев до двух метров, длинный хвост и заостренная морда. Останки принадлежали самому древнему птерозавру, найденному в Южном полушарии, сообщили ученые в научном журнале Acta Paleontologica Polonic.

В мире Южная Америка Чили

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