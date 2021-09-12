В Чили объявили о находке самого древнего птерозавра

Чилийские ученые объявили об открытии первых в истории южного полушария останков "крылатой ящерицы" юрской эпохи, известной как птерозавр. Окаменелости динозавра, который жил около 160 миллионов лет назад на территории современной пустыни Атакама, были обнаружены еще в 2009 году.

В субботу, 11 сентября, ученые подтвердили, что они принадлежат к рамфоринхинскому птерозавру - первому подобному существу, найденному в Гондване, доисторическом суперконтиненте, который позже сформировал сушу в южном полушарии.

Исследователь Джонатан Аларкон из Чилийского университета сказал, что у этих существ был размах крыльев до двух метров, длинный хвост и заостренная морда. Останки принадлежали самому древнему птерозавру, найденному в Южном полушарии, сообщили ученые в научном журнале Acta Paleontologica Polonic.