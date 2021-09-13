Постановление правительства Астраханской области от 9 сентября 2021 года № 398-П "О величине прожиточного минимума на 2022 год"

Новости

Особые экономические зоны появятся еще в трех регионах РФ 20:26
Владимир Путин поздравил Даниила Медведева с победой на US Open 20:22
Банк России отметил замедление роста цен на непродовольственные товары 20:10
Прокуратура проверит проводившую дезинсекцию в "Магните" организацию 19:56
"Магнит" усилит санитарный контроль после ЧП с арбузом 19:52
Названы условия для въезда россиян в Словакию 19:45
Цены на российскую пшеницу обновили семилетний максимум 19:11
Ростуризм: Продажи туров с кешбэком могут запустить с ноября 19:08
Общественная палата запустила горячую линию по защите избирательных прав 19:03
Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию в Тяньцзине отменен 19:02
Гутерриш: Страны пообещали выделить более 1 млрд долларов на гумпомощь афганцам 18:53
Ломидзе: Российские туристы пока не могут посещать Испанию 18:52
"Общагу" по роману Иванова одновременно выпустят три онлайн-кинотеатра 18:46
На выборы в Госдуму приедут порядка 50 наблюдателей от СНГ 18:35
Ростуризм: Внутренний турпоток в 2021 году может выйти на доковидные показатели 18:31
"Шан-Чи" сохранил лидерство в российском прокате 18:26
ДНР и ЛНР предложили вовлечь в программу по переселению соотечественников 18:25
В Nord Stream 2 AG заверили, что "Северный поток-2" отвечает всем стандартам 18:18
Захарова: Москва запросила у Праги информацию о задержании в Чехии россиянина 18:16
Трамп заявил о растущей необходимости вновь бороться за президентское кресло 18:14
ГП утвердила обвинительное заключение по делу о гибели моряков "Востока" 18:12
Вышел трейлер российского музыкального сериала-альманаха "16+" 18:12
Мишустин примет участие в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы 18:07
В АТОР дали рекомендации российским туристам перед поездкой в Турцию 18:03
Президенту доложили о количестве войск, задействованных на учениях "Запад-2021" 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 сентября 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 9 сентября 2021 года № 398-П "О величине прожиточного минимума на 2022 год"

Дата подписания 9 сентября 2021 г.
Опубликован 13 сентября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", законом Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ "О Правительстве Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:

1, Установить величину прожиточного минимума в Астраханской области на 2022 год: в расчете на душу населения - 11 592 рубля; для трудоспособного населения - 12 635 рублей; для пенсионеров - 10 006 рублей; для детей - 12 336 рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией