Постановление правительства Астраханской области от 9 сентября 2021 года № 398-П "О величине прожиточного минимума на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", законом Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ "О Правительстве Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:

1, Установить величину прожиточного минимума в Астраханской области на 2022 год: в расчете на душу населения - 11 592 рубля; для трудоспособного населения - 12 635 рублей; для пенсионеров - 10 006 рублей; для детей - 12 336 рублей.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







