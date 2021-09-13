Боевые роботы "Уран-9" и "Нерехта" впервые применили на учениях "Запад-2021"

На совместных стратегических учениях "Запад-2021" впервые были применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта". Как сообщили в Минобороны РФ, они были задействованы в боевых порядках общевойсковых подразделений.

Роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта" впервые были задействованы в ходе розыгрыша практических действий войск основного этапа учений на полигоне Мулино. Комплексы "Уран-9" вели боевые действия в боевых порядках обороняющихся подразделений. Они уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тысяч метров. Стрельба велась из ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

В Минобороны отметили, что боевой робот ведения разведки и огневой поддержки "Нерехта" с установленным боевым модулем с 12,7-мм пулеметом "Корд" и 30-мм гранатометом АГ-30М задействован для передовых обороняющихся подразделений. Боевой робот "Нерехта" предназначен для проведения разведки, корректировки огня, а также быстрой доставки боеприпасов и снаряжения. Робот, в зависимости от установленного модуля, может применяться в различных задачах.

В военном ведомстве рассказали, что для проделывания проходов в минных заграждениях также были задействованы робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".

Действия роботов обеспечивал лазерный комплекс "Карьер", возможности которого позволяют обнаруживать и подавлять оптические средства разведки и наблюдения танков, другой бронированной техники и стрелкового оружия противника.