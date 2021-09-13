Указ губернатора Иркутской области от 13 сентября 2021 года № 249-УГ "Об объявлении дня траура на территории Иркутской области"

В связи с авиакатастрофой самолета L-410 авиакомпании "СиЛА", произошедшей 12 сентября 2021 года, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Объявить 15 сентября 2021 года днем траура на территории Иркутской области.

2. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги Иркутской области.

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Иркутской области приспустить флаги муниципальных образований Иркутской области в день траура.

4. Рекомендовать всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Иркутской области, не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи в день траура.

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







