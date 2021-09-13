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13 сентября 2021 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 13 сентября 2021 года № 153 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 13 сентября 2021 г.
Опубликован 13 сентября 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Марий Эл от 12 января 2021 года № 2 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г, № 08052020020023, 29 мая 2020 г, № 29052020020031, 20 июня 2020 г, № 20062020020033, 29 июня 2020 г, № 29062020020036, 17 июля 2020 г, № 17072020020037, 24 июля 2020 г, № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004, 15 марта 2021 г, № 15032021020012, 19 апреля 2021 г, № 19042021020015, 29 мая 2021 г, № 29052021020021, 15 июня 2021 г, № 15062021020025, 2 июля 2021 г, № 02072021020028, 23 июля 2021 г, № 23072021020034, 9 августа 2021 г, № 09082021020039) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 13 сентября 2021 г." заменить словами "до 25 октября 2021 г.";

б) в пункте 2 слова "до 13 сентября 2021 г." заменить словами "до 25 октября 2021 г.";

в) в пункте 3 слова "до 13 сентября 2021 г." заменить словами "до 25 октября 2021 г.";

г) в подпункте "а" пункта 6 слова "по 13 сентября 2021 г." заменить словами "по 25 октября 2021 г.";

д) пункт 7.1 признать утратившим силу;

е) в пункте 7.2:

в абзаце первом слова "по 13 сентября 2021 г." заменить словами "по 25 октября 2021 г.";

абзацы второй, четвертый и пятый признать утратившими силу;

ж) в пункте 7.3:

в абзаце первом слова "по 13 сентября 2021 г." заменить словами "по 25 октября 2021 г.";

абзац третий подпункта "а" исключить;

з) абзац первый пункта 16 после слов "в срок до 1 сентября 2021 г." дополнить словами ", 1 октября 2021 г. и 1 ноября 2021 г.".

2. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект решения о внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный Правительством Республики Марий Эл.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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