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13.09.2021 21:50
Рубрика: В мире

На Украине хотят перейти с кириллицы на латиницу

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Инициатива секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова о переводе украинского языка на латиницу во имя сближения с Европой вызвала бурную реакцию внутри страны. Этому государственному мужу удалось настроить против себя не только критически относящееся к нынешней власти большинство, но даже националистическое меньшинство. Кто-то в комментариях заподозрил, что власть отвлекает этим общество от актуальных проблем, другие же выражали сомнения в адекватности ответственного за украинскую безопасность и оборону человека.

Впрочем, нашлись и те, кто взялся всерьез Данилову оппонировать. Так, ему напомнили, что латинизация Галичины при Габсбургах была отменена именно потому, что вызвала ответный рост русофильских настроений в регионе. В следующий раз латинизация обсуждалась в среде украинской интеллигенции уже при Сталине, в 1929 году, и, с точки зрения патриотов, это само по себе дискредитирует идею Данилова. Наконец, в третий раз перевести украинский на латиницу попытались нацисты во время оккупации, но дальше смены уличных вывесок дело у них не пошло.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Инициативный Данилов разозлил даже бывшего директора Института национальной памяти, одиозного "декоммунизатора" и русофоба Владимира Вятровича. По его мнению, перевод мовы на латиницу остановит и без того буксующую украинизацию русскоязычных, и даже обернет ее вспять.

В партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" желания Данилова назвали "идеей космического масштаба и космической же глупости", которая уничтожит и без того не обширную украинскую письменную культуру, включая классиков типа Шевченко и Франко. "Очередное бредовое заявление секретаря СНБО как нельзя лучше демонстрирует непрофессионализм и полную неадекватность человека, получившего возможность с помощью произвола, путем внесудебных, неконституционных решений вершить политику в Украине", - говорится в заявлении партии.

"Письменность - это пережитки дремучего православия. Отмените письменность вообще. Оставьте только видосики, чтоб все были на одном уровне, а то сейчас вас критикуют именно те, кто обучен грамоте. Это легко, одним решением того, во что вы превратили Совбез", - прокомментировала в Facebook планы Данилова политический эксперт Елена Дьяченко.

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