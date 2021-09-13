Нифантьев: Единая торговая марка обеспечит население качественными продуктами питания по доступным ценам

Член Координационного совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Евгений Нифантьев предложил создать единую торговую марку "Базовый продукт", которая распространялась бы на основные категории продуктов питания, а их производство было под контролем государства.

"Сегодня покупателю непросто сориентироваться в обилии продукции и действительно получить достойное качество по доступной цене. Создание торговой марки, которая имела бы государственный стандарт качества помогло бы решить эту проблему. К производству продуктов под данной торговой маркой предлагается допустить отечественных производителей, которые соответствуют этим стандартам", - сказал Евгений Нифантьев.

По его словам, важно предусмотреть субсидирование производителей, участвующих в государственной программе, и установить понятный прозрачный механизм регулирования цен в соответствии с законом. Подобный механизм уже существует - это регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

"Также целесообразно было бы ввести понятие "минимальный ассортимент" для продуктовых магазинов с площадью торговых залов более 100 квадратных метров и тем самым обеспечить присутствие единой торговой марки в категориях, которые представлены в данном магазине.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина отметила, что присутствие на полках магазинов доступных по цене продуктов питания стало бы большим подспорьем. А реально работающий механизм регулирования цен на государственном уровне повысит доверие к единой торговой марке представителей разных социальных групп.