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13.09.2021 22:52
Рубрика: Экономика

Нифантьев: Единая торговая марка обеспечит население качественными продуктами питания по доступным ценам

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Член Координационного совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Евгений Нифантьев предложил создать единую торговую марку "Базовый продукт", которая распространялась бы на основные категории продуктов питания, а их производство было под контролем государства.

Фото: Галина Бродская
Евгений Нифантьев: У России есть все возможности производить лекарства полного цикла

"Сегодня покупателю непросто сориентироваться в обилии продукции и действительно получить достойное качество по доступной цене. Создание торговой марки, которая имела бы государственный стандарт качества помогло бы решить эту проблему. К производству продуктов под данной торговой маркой предлагается допустить отечественных производителей, которые соответствуют этим стандартам", - сказал Евгений Нифантьев.

По его словам, важно предусмотреть субсидирование производителей, участвующих в государственной программе, и установить понятный прозрачный механизм регулирования цен в соответствии с законом. Подобный механизм уже существует - это регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

"Также целесообразно было бы ввести понятие "минимальный ассортимент" для продуктовых магазинов с площадью торговых залов более 100 квадратных метров и тем самым обеспечить присутствие единой торговой марки в категориях, которые представлены в данном магазине.

Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина отметила, что присутствие на полках магазинов доступных по цене продуктов питания стало бы большим подспорьем. А реально работающий механизм регулирования цен на государственном уровне повысит доверие к единой торговой марке представителей разных социальных групп.

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