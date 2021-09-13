Общественная палата запустила горячую линию по защите избирательных прав

Накануне старта Единого дня голосования Общественная палата РФ запустила горячую линию, посвященную защите избирательных прав граждан. На нее могут обратиться не только избиратели, но также кандидаты, журналисты и члены избиркомов.

"Приглашаем всех желающих принять участие в мониторинге в сфере избирательных прав. Звоните на нашу горячую линию и оставляйте предложения на сайте ОП РФ", - сказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев. Сделать это можно по многоканальному телефону: +7 (800) 737-77-66.

Напомним, общественные палаты по всей стране в дни голосования 17-19 сентября организуют штабы по наблюдению за выборами. Федеральная палата 16 сентября откроет ситуационный центр по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан, где более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию с участков и сообщения, поступающие на горячую линию. Кроме того, в ситуационном центре ОП РФ будет работать группа наблюдателей за дистанционным электронным голосованием.