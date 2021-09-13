Пентагон сообщил об испытаниях ракеты-перехватчика наземного базирования

Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США в воскресенье провело первые успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования. Пуск был произведен с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, говорится в заявлении ведомства.

Американские военные впервые проверили систему, при которой используются только две из трех ступеней ракеты, что дает большую гибкость при поражении цели, пишет ТАСС. В будущем такие технологии позволят оценить ситуацию и принять окончательное решение даже после пуска противоракеты.

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила на выходных успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Специалисты протестировали тягу двигателей ракеты на земле, провели летные испытания, контроля и наведения, а также ряд других.