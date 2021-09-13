Пушков: Дуда унизил себя, отказавшись от встречи с Меркель

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал отказ польского президента Анджея Дуды от встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Дуда отказался встречаться с Меркель во время ее визита в Варшаву. В немецкой прессе назвали это оскорблением и свидетельством сложных отношений между странами.

"Дуда поступил неуважительно и некрасиво, чем принизил не Меркель, а себя. Вместе с тем Германия сама привела Польшу в ЕС, сама потакала ее амбициям и сама носилась с ней, как с писаной торбой, чуть ли не подчиняя свою политику требованиям Варшавы в вопросах о санкциях против России", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Меркель всегда прислушивалась к Польше по всем вопросам, кроме "Северного потока - 2", а теперь получила "благодарность".