"Аэроэкспресс" 18 сентября отменит все рейсы до "Внуково"

18 сентября движение поездов "Аэроэкспресс" во "Внуково" будет полностью остановлено. Частичная их отмена ожидается и 26 сентября. Как сообщает пресс-служба компании, связаны изменения с проведением плановых работ на Киевском направлении МЖД.

19 сентября с 6:00 поезда будут курсировать во "Внуково" и обратно каждый час по стандартному графику. Утренние рейсы с Киевского вокзала и из аэропорта будут отменены 26 сентября до 11:00 включительно, с 12:00 поезда будут курсировать каждый час в обе стороны.

Как отмечает компания, чтобы добраться в аэропорт "Внуково" во время отмены поездов, можно воспользоваться метро ("Саларьево" и "Рассказовка") с пересадкой на наземный общественный транспорт. Для пассажиров, купивших билеты заблаговременно, компания предусмотрит компенсацию.