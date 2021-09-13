На Московской канатной дороге пройдут масштабные учения

В учениях по спасению пассажиров Московской канатной дороги будут задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов столичного Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В ходе учений спасатели отработают различные методы эвакуации "пострадавших" в случае возможной аварийной остановки подъемника над акваторией Москвы-реки.

По тактическому замыслу, при остановке "канатки" над акваторией Москвы-реки на разных высотах оказались заблокированы 8 кабинок. Доступ к ним возможен только по тросу.

Во время учений аварийно-спасательные расчеты используют альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров, а спасатели на воде при помощи плавсредств обеспечат прием "пострадавших".