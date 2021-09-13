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13.09.2021 09:46
Рубрика: Происшествия

На Московской канатной дороге пройдут масштабные учения

Текст: Ирина Огилько

В учениях по спасению пассажиров Московской канатной дороги будут задействованы 70 специалистов и 17 единиц техники аварийно-спасательных и пожарно-спасательных отрядов столичного Пожарно-спасательного центра и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В ходе учений спасатели отработают различные методы эвакуации "пострадавших" в случае возможной аварийной остановки подъемника над акваторией Москвы-реки.

По тактическому замыслу, при остановке "канатки" над акваторией Москвы-реки на разных высотах оказались заблокированы 8 кабинок. Доступ к ним возможен только по тросу.

Во время учений аварийно-спасательные расчеты используют альпинистское снаряжение для работы на высоте, подъемные пожарные автолестницы и подъемные механизмы высотой до 50 метров, а спасатели на воде при помощи плавсредств обеспечат прием "пострадавших".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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