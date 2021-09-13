Под Воронежем задержаны подозреваемые в убийстве студентки

Воронежские следователи возбудили уголовное дело об убийстве 20-летней студентки.

Заявление о пропаже девушки поступило в полицию Борисоглебска от ее преподавателя 9 сентября, через три дня ее тело со следами насильственной смерти нашли в поле в соседнем районе. Вскоре были задержаны подозреваемые, трое молодых людей: двое местных и житель Волгоградской области в возрасте от 20 до 26 лет.

- Предварительно установлено, что подозреваемые знали о наличии на карте их знакомой крупной суммы и решили убить ее, чтобы похитить деньги. Для этого они вечером 7 сентября привезли свою жертву в соседний район, убили и спрятали тело, забрав банковскую карту и мобильный телефон, - рассказали в региональном управлении СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.