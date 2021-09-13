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13.09.2021 16:14
Рубрика: Происшествия

СК РФ просит возбудить дела против нескольких судей

Текст: Владислав Куликов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представления о возбуждении уголовных дел в отношении двух бывших и трех действующих российских судей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Бастрыкин поручил проверить замглавы ставропольского управления СКР

В частности, как уточняет ТАСС, в Московской области глава СК просит возбудить дело о покушении на особо крупное мошенничество мирового судьи Ирины Бородиной. Как сказано на сайте ВККС, рассмотрение данного представления назначено к рассмотрению на 20 сентября.

Также Александр Бастрыкин просит возбудить дело о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшей судьи Шатурского городского суда Московской области Юлии Давыдовой. В Воронежской области глава СК запросил наказание для судьи Людмилы Козиевой за ДТП, в котором тяжело пострадал человек. Кроме того, у ВККС просят согласие на возбуждение дела о воспрепятствовании правосудию Ивана Стрешенца - мирового судьи Керчи в отставке - и о мошенничестве - в отношении бывшего судьи Волгограда Артура Дудникова.

По закону, судьи, покинувшие должность, могут сохранять статус судьи в отставке. В некоторых случаях они на какое-то время могут быть привлечены для отправления правосудия. Это может быть сделано, например, когда в каком-то суде высока нагрузка и пустуют вакансии. На судей в отставке распространяются запреты и ограничения, действующие для судей. Но при этом такие судьи оста.тся спецсубъектами, и возбудить против них уголовные дела можно только с разрешения судейского сообщества. Такая процедура необходима для защиты независимости судей.

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