В Елабуге задержали участников массовой драки

Оперативники уголовного розыска МВД по Татарстану направлены в Елабугу, где накануне около одного из кафе произошла массовая драка.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, к приезду полицейских из местного отделения участники потасовки успели скрыться. На месте был обнаружен автомобиль с разбитыми стеклами, в салоне которого находилась металлическая арматура.

По словам свидетелей, конфликт между посетителями заведения разгорелся на бытовой почве. По факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ).

В настоящее время установлены все участники драки, четверо из них задержаны. Полицейских ведут поиск остальных фигурантов.