В Прикамье заключенный колонии распространял детскую порнографию

Заключенного одной из исправительных колоний Пермского края обвинили распространении детской порнографии.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что 39-летний уроженец города Березники Пермского края, отбывающий наказание в исправительной колонии, незаконно приобрел, а в дальнейшем продавал с помощью сайтов в интернете порнографические изображениями несовершеннолетних.

Ему предъявлено обвинение по части 2, статьи № 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.