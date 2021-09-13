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13.09.2021 10:21
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе посетители ТЦ распылили газ в ходе конфликта

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Полиция проводит проверку конфликта, произошедшего между посетителями торгового центра "Шахтер" в городе Полысаево Кемеровской области. Как передает РИА Новости, двое кемеровчан спровоцировали конфликт с местными жителями и распылили газ из баллончика внутри помещения, снимая все на камеру мобильного телефона.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Ранее в соцсетях появилась видеозапись, которую вел еще один из посетителей ТЦ. За кадром слышны претензии работниц магазинов, которые утверждают, что двое мужчин распылили газ, причем одна из женщин сообщает, что задыхается. Те в свою очередь сами обещают вызвать полицию, однако выходят на улицу.

Один из местных жителей на видео утверждает, что газ попал в лицо его ребенку, после чего за двумя гостями из областного центра начинается настоящая погоня, в ходе которой слышен выстрел. Конфликт закончился тем, что дежурившие неподалеку полицейские усадили обоих в служебный автомобиль.

Стражи порядка изъяли у одного из кемеровчан аэрозольный пистолет и тот самый газовый баллончик, которым участник конфликта брызнул в посетителей ТЦ. Отмечается, что ожоги лица и глаз получили как минимум два человека. Кроме того, для дальнейшего изучения полиция изъяла карты памяти смартфонов, которыми велась видеозапись.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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