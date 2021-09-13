В Новосибирской области проверят данные о пристававшем к детям мужчине

Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку соблюдения прав несовершеннолетних в связи с расследуемым уголовным делом о насильственных действиях сексуального характера, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Информация о предполагаемом педофиле поступила в полицию накануне: мужчина домогался до детей в лесополосе, расположенной за магазином на улице Советской в Искитиме.

Известно, что пристававшего к несовершеннолетним заметил мальчик - он рассказал обо всем сотрудникам магазина. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.