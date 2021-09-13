В Заполярье найдено тело третьего пассажира опрокинувшегося катера

Спасатели обнаружили тело третьего пассажира катера, перевернувшегося 7 сентября в Мурманской области. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, это оказалась 57-летняя женщина.

Напомним, трагедия произошла 7 сентября в бухте Долгая Щель Баренцева моря около 10 часов утра. На катере находились пять человек - судоводитель и четверо пассажиров. Одному из них удалось выжить. Поиски собственника судна, который вел катер, продолжаются.

- На расстоянии около 70-100 метров от берега на борт судна накатилась волна, из-за чего оно перевернулось, - отметили в ведомстве. - Сигнал бедствия не подавался, поэтому спасательные работы начались лишь после того, как был обнаружен выброшенный на берег катер. В нем находился выживший пассажир. Также на берегу найдены личные вещи рыбаков и четыре спасательных жилета.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оно поставлено на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.