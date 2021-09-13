Под Анапой подростка затянуло в ленту цехового конвейера

В селе Юровка под Анапой 17-летний подросток погиб во время работы в цехе по производству строительных материалов. Его рука попала в барабан, приводящий в движение ленту конвейера. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, молодой человек проходил стажировку, чтобы устроиться на работу, но не получил инструкций по технике безопасности.

- Предварительно установлено, что ночью 12 сентября на территории площадки хранения строительных материалов местный житель при осуществлении манипуляций с автоматизированной сеялкой песка допустил попадание правой руки в барабан-валик конвейерной ленты, в результате чего после полученных травм скончался, - говорится в сообщении пресс-службы краевой Прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что у подростка не было каких-либо средств индивидуальной защиты, также его не ознакомили с требованиями правил техники безопасности.

Местный отдел следственного управления СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура поставила расследование этого дела на особый контроль. Сотрудники ведомства оценят соблюдение трудового законодательства и выяснят, почему к работе привлекался несовершеннолетний.