В Сочи из-за пожара в гостинице эвакуировали 20 человек

В Лазаревском районе Сочи загорелась гостиница. Из-за инцидента пришлось эвакуировать 20 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании частного гостевого дома по Сочинскому шоссе поступило в понедельник в 14.11.

Установлено, что загорелась кровля. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 15.36 пожар удалось потушить. Обошлось без пострадавших. Всего к ликвидации возгорания привлечено 37 человек личного состава и 12 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, надзорное ведомство организовало проверку причин возгорания, а также на предмет оказания услуг размещения отдыхающих лиц с нарушением требований пожарной безопасности.