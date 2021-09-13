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13.09.2021 15:56
Рубрика: Происшествия

В Сочи из-за пожара в гостинице эвакуировали 20 человек

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Лазаревском районе Сочи загорелась гостиница. Из-за инцидента пришлось эвакуировать 20 человек.

В Сочи пожар в гостинице охватил 600 квадратных метров

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании частного гостевого дома по Сочинскому шоссе поступило в понедельник в 14.11.

Установлено, что загорелась кровля. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 15.36 пожар удалось потушить. Обошлось без пострадавших. Всего к ликвидации возгорания привлечено 37 человек личного состава и 12 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, надзорное ведомство организовало проверку причин возгорания, а также на предмет оказания услуг размещения отдыхающих лиц с нарушением требований пожарной безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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