На Урале проверят вымогательство денег у детей за катание с горки

Екатеринбургская полиция начала проверку информации, которая появилась в некоторых местных Telegram-каналах. Сообщалось, что в микрорайоне Академический какие-то дети требовали деньги у тех, кто помладше, за возможность скатиться с горки.

Происшествие, говорилось в опубликованных постах, случилось во дворе на Сахарова. На выложенном видео - двое подростков и сотрудница охранного предприятия, которая, судя по всему, пришла на помощь обиженным детям.

"По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 проводится проверка. Участники инцидента установлены", - цитирует РИА Новости пресс-службу городского управления полиции.