СМИ: Солиста группы "25/17" ранили в центре Москвы

Фронтмен рэп-группы "25/17" Андрей "Бледный" Позднухов подвергся нападению в центре Москвы. В него стреляли из травматического пистолета. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Тверской улице. Прохожая увидела, как неизвестные выстрелили в мужчину из травматического пистолета. И сразу сообщила в полицию и скорую помощь. Пострадавшим оказался 44-летний солист популярной группы Андрей Позднухов. Лицо музыканта было в крови, но от медицинской помощи он отказался.

По горячим следам Позднухов отказался писать заявление в полицию, сославшись на то, что хочет скорее домой. Сейчас полицейские проводят проверку по этому эпизоду.

"РГ" следит за развитием событий.