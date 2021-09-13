Постановление правительства Свердловской области от 8 сентября 2021 года № 547-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в Свердловской области на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Свердловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Свердловской области на 2022 год:

в расчете на душу населения - 11 592 рубля в месяц;

для трудоспособного населения - 12 635 рублей в месяц;

для пенсионеров - 9 969 рублей в месяц;

для детей - 12 146 рублей в месяц.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г.Высокинского.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







