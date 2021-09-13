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Умер актер и режиссер Ферри Радакс

Новости
    13.09.2021, 15:24
Текст:   Олег Усков

Режиссер, сценарист и продюсер, танцор и джазовый пианист, актер и оператор Ферри Радакс, одна из главных величин австрийского и европейского авангардного и экспериментального кино, умер утром четверга в Бадене, в Германии, на 90-м году жизни. Некролог публикует Wiener Zeitung.

Радакс родился в Вене 20 июня 1932-го. Учась в гимназии, выступал со знаменитым Венским хором мальчиков. Далее был текстильный колледж, где Ферри увлекся фотографией и кино. Первые поползновение что-то снять предпринял в 1940-м. В 53-м поступил в Венскую киноакадемию. Работал фоторепортером. Первый сценарий - Das Flob - написал в 1954-м. И попытался экранизировать свой опус, но из-за нехватки средств предприятие свернул, ограничившись 70-минутным "фрагментом".

Среди законченных проектов режиссера - "На краю", "Художник-шизофреник", "Итальянец", "Людвиг Витгенштейн", "В кругу друзей", "Максим в Париже", "Жизнь Баха", "Наполеон на острове Святой Елены", "Кто вы, мистер Джойс?"

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