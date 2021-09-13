Умер актер и режиссер Ферри Радакс

Режиссер, сценарист и продюсер, танцор и джазовый пианист, актер и оператор Ферри Радакс, одна из главных величин австрийского и европейского авангардного и экспериментального кино, умер утром четверга в Бадене, в Германии, на 90-м году жизни. Некролог публикует Wiener Zeitung.

Avantgarde-Filmemacher Ferry Radax mit 89 Jahren verstorben https://t.co/8FAGeDR4nu pic.twitter.com/Hn3zqqB3Yr — SN aktuell (@sn_aktuell) September 10, 2021

Радакс родился в Вене 20 июня 1932-го. Учась в гимназии, выступал со знаменитым Венским хором мальчиков. Далее был текстильный колледж, где Ферри увлекся фотографией и кино. Первые поползновение что-то снять предпринял в 1940-м. В 53-м поступил в Венскую киноакадемию. Работал фоторепортером. Первый сценарий - Das Flob - написал в 1954-м. И попытался экранизировать свой опус, но из-за нехватки средств предприятие свернул, ограничившись 70-минутным "фрагментом".

In Erinnerung an den „Wiener Filmvorkämpfer“ (Stefan Grissemann, https://t.co/IPMyshfxyw 17/2012) und Pionier des österreichischen Avantgardefilms Ferry Radax (1932–2021).

Bild: Ferry Radax anlässlich der ihm gewidmeten Personale im Grazer Schubertkino © Diagonale/Daniel Hermes pic.twitter.com/oDhqCaM6Pw — Diagonale (@Diagonale_at) September 11, 2021

Среди законченных проектов режиссера - "На краю", "Художник-шизофреник", "Итальянец", "Людвиг Витгенштейн", "В кругу друзей", "Максим в Париже", "Жизнь Баха", "Наполеон на острове Святой Елены", "Кто вы, мистер Джойс?"