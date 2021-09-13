Умер легендарный джазовый барабанщик Тино Контрерас

Утром 9 сентября на 98-м году жизни скончался легендарный джазмен, мексиканский барабанщик, композитор и аранжировщик Тино Контрерас.

Об этом сообщается на Facebook-аккаунте культурного центра UNAM. Семья патриарха скорбное известие подтвердила.

Тино родился 3 апреля 1924 года в Чиуауа и участвовал в создании первой в стране официальной джазовой записи - в 1954-м, в составе трио с Марио Патроном и Виктором Руисом. Пластинка получила название "Джаз в Мексике" и была издана лишь в 60-х.

За более чем 60-летнюю карьеру Тино записал 58 альбомов, последний - буквально в прошлом году, со своим сыном Валентино.