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Умер легендарный джазовый барабанщик Тино Контрерас

Новости
    13.09.2021, 15:58
Текст:   Олег Усков

Утром 9 сентября на 98-м году жизни скончался легендарный джазмен, мексиканский барабанщик, композитор и аранжировщик Тино Контрерас.

Об этом сообщается на Facebook-аккаунте культурного центра UNAM. Семья патриарха скорбное известие подтвердила.

Тино родился 3 апреля 1924 года в Чиуауа и участвовал в создании первой в стране официальной джазовой записи - в 1954-м, в составе трио с Марио Патроном и Виктором Руисом. Пластинка получила название "Джаз в Мексике" и была издана лишь в 60-х.

За более чем 60-летнюю карьеру Тино записал 58 альбомов, последний - буквально в прошлом году, со своим сыном Валентино.

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