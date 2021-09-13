Искусствоведы объяснили секрет успешности Ван Гога

Ученые из Северо-Западного университета в США в буквальном смысле поверили алгеброй гармонию: они использовали метод искусственного интеллекта для анализа данных о художниках, а также представителей других творческих профессий, чтобы определить причины их успеха. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ранее исследователи под руководством Дашунь Вана из Северо-Западного университета США статистическими методами установили, что в карьере многих художников был период, когда они создали свои лучшие произведения, принесших им мировое имя. Эти периоды и назвали "горячими полосами". Теперь же целью ученых был поиск закономерности возникновения этих "полос успеха".

Идея пришла ученому во время посещения музея Ван Гога в Амстердаме. Он обратил внимание на то, что все самые известные картины мастера - "Звездная ночь", "Подсолнухи", "Спальня в Арле" и другие - созданы в короткий период между 1888 и 1890 годами.

После этого группа исследователей стала анализировать истории карьеры художников и других творческих людей с помощью машинного анализа и построения многомерных представлений об их творческих достижениях.

Машина обработала данные более 800 тысяч полотен 2128 известных художников. Они создали 200-мерное встраивание каждого рисунка и идентифицировали стили искусства с помощью кластеров, это позволило проследить эволюцию стилей искусства на протяжении их карьеры. Благодаря полученным данным ученые пришли к выводу, что относительно короткому периоду успеха предшествовали долгие годы экспериментов и поиска новых тем и своего стиля. Затем, двигаясь уже в одном узком направлении, художник начинал совершенствовать свои навыки и умения.

К примеру, работы Ван Гога в начале его творчества были реалистичными, в них преобладали мрачные охристые и зеленые тона. А после 1888 года они насыщены яркими, солнечными красками, - наступила "горячая полоса".

Другой, американский художник-абстракционист Джексон Поллок, долго экспериментировал с рисунками и принтами, создавал сюрреалистические изображения людей, животных и природы. А потом всего за три года, с 1947 по 1950-й, он создал свои "набрызганные" шедевры, благодаря которым прославился на весь мир.

"Во всех областях люди, как правило, исследуют различные стили или темы до начала своей горячей полосы, но становятся заметно более сосредоточенными после ее начала. В целом, эти результаты могут иметь значение для выявления и развития талантов в широком спектре творческих областей.

Подобную методику ученые применили потом при изучении карьеры режиссеров, собрав данные о 79 тысячах фильмов 4337 режиссеров. Также было построено 200-мерное представление каждого фильма для выяснения динамики стили режиссеров. И наконец была проанализирована история карьеры 20 040 ученых.

"Горячая полоса" определялась по влиянию той или иной работы, которое оценивалось по цене, рейтингу или количеству цитирований. Периоды горячих полос сопоставлялись с творческой траекторией каждого человека.

Выводы совпали: когда за эпизодом исследования не следовала эксплуатация, вероятность горячей полосы значительно снижалась. Точно так же сама по себе эксплуатация не гарантировала появления "горячей полосы". Однако, когда за исследованием следовала эксплуатация - использование накопленных знаний и компетенций - вероятность "горячей полосы" значительно увеличивалась.