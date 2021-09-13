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13.09.2021 18:47
Рубрика: Общество

Искусствоведы объяснили секрет успешности Ван Гога

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Северо-Западного университета в США в буквальном смысле поверили алгеброй гармонию: они использовали метод искусственного интеллекта для анализа данных о художниках, а также представителей других творческих профессий, чтобы определить причины их успеха. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина
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Ранее исследователи под руководством Дашунь Вана из Северо-Западного университета США статистическими методами установили, что в карьере многих художников был период, когда они создали свои лучшие произведения, принесших им мировое имя. Эти периоды и назвали "горячими полосами". Теперь же целью ученых был поиск закономерности возникновения этих "полос успеха".

Идея пришла ученому во время посещения музея Ван Гога в Амстердаме. Он обратил внимание на то, что все самые известные картины мастера - "Звездная ночь", "Подсолнухи", "Спальня в Арле" и другие - созданы в короткий период между 1888 и 1890 годами.

После этого группа исследователей стала анализировать истории карьеры художников и других творческих людей с помощью машинного анализа и построения многомерных представлений об их творческих достижениях.

Машина обработала данные более 800 тысяч полотен 2128 известных художников. Они создали 200-мерное встраивание каждого рисунка и идентифицировали стили искусства с помощью кластеров, это позволило проследить эволюцию стилей искусства на протяжении их карьеры. Благодаря полученным данным ученые пришли к выводу, что относительно короткому периоду успеха предшествовали долгие годы экспериментов и поиска новых тем и своего стиля. Затем, двигаясь уже в одном узком направлении, художник начинал совершенствовать свои навыки и умения.

К примеру, работы Ван Гога в начале его творчества были реалистичными, в них преобладали мрачные охристые и зеленые тона. А после 1888 года они насыщены яркими, солнечными красками, - наступила "горячая полоса".

Другой, американский художник-абстракционист Джексон Поллок, долго экспериментировал с рисунками и принтами, создавал сюрреалистические изображения людей, животных и природы. А потом всего за три года, с 1947 по 1950-й, он создал свои "набрызганные" шедевры, благодаря которым прославился на весь мир.

Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"
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"Во всех областях люди, как правило, исследуют различные стили или темы до начала своей горячей полосы, но становятся заметно более сосредоточенными после ее начала. В целом, эти результаты могут иметь значение для выявления и развития талантов в широком спектре творческих областей.

Подобную методику ученые применили потом при изучении карьеры режиссеров, собрав данные о 79 тысячах фильмов 4337 режиссеров. Также было построено 200-мерное представление каждого фильма для выяснения динамики стили режиссеров. И наконец была проанализирована история карьеры 20 040 ученых.

"Горячая полоса" определялась по влиянию той или иной работы, которое оценивалось по цене, рейтингу или количеству цитирований. Периоды горячих полос сопоставлялись с творческой траекторией каждого человека.

Выводы совпали: когда за эпизодом исследования не следовала эксплуатация, вероятность горячей полосы значительно снижалась. Точно так же сама по себе эксплуатация не гарантировала появления "горячей полосы". Однако, когда за исследованием следовала эксплуатация - использование накопленных знаний и компетенций - вероятность "горячей полосы" значительно увеличивалась.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Юг России

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